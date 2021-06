Naeeda wordt voor haar gevoel nog steeds niet als volwaardige Nederlander gezien

Biologiedocent tegen de klas

‘Dit noem je een olijfkleurige huid. Je kunt zien dat Naeeda’s gezicht nu een lelijke kleur heeft. Dat komt omdat een olijfkleurige huid in de winter lelijk is en in de zomer mooi.’



Vernederd worden ten overstaan van een hele groep – Naeeda Aurangzeb (47) is niet de enige Nederlander van kleur die het meemaakt. Maar zeker op jonge leeftijd zijn zulke ‘onschuldige’ opmerkingen ingrijpend. ‘Ik denk dat de juf iets wilde uitleggen over verschillende huidskleuren en het niet per se slecht bedoelde. Alleen gaf ze er ook een oordeel bij: dat het lelijk was. Dat heeft een diepe wond geslagen. Tot twee jaar geleden dacht ik elke keer als het herfst werd: nu word ik weer lelijk.’