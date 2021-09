Nederlanders over Duitsland: ‘Waag het niet in een grotere auto dan die van je baas rond te rijden’

BV de Liefde Sarah vergiste zich in Patrick: ‘Eerste jaar leek hij trouwste en eerlijkste man van de wereld’

14 september In de rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Vijf jaar had Sarah (27) een man met een kort lontje die haar bedroog en aan de coke was. Daarna kwam David, die bang is voor grote gevoelens. ‘Ik ben er wel even klaar mee.’