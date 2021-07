Nederlandse misses over deelname: ‘Het leek me een mooi opstapje naar tv’

Hoewel schoonheid door de eeuwen heen op verschillende manieren werd bewonderd, is niet bekend sinds wanneer er schoonheidswedstrijden worden georganiseerd. In de VS wordt de eerste beauty contest toegeschreven aan Phineas T. Barnum, beroemd om zijn freakshows. Omdat zich ‘vrouwen van bedenkelijk allooi’ hadden ingeschreven, werd de wedstrijd in 1854 afgeblazen. De eerste schoonheidswedstrijd zoals wij die nu kennen, was Miss America in 1921.