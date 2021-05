Ontsnapt uit de duisternis: zoon van Joe Biden schrijft over verlies, trauma en verslaving

Toen ik in november 2019 in de relatieve rust van mijn werkkamer begon met het schrijven van een boek, bevond ik me midden in een politieke orkaan, waarvan de gevolgen de loop van de geschiedenis konden veranderen. De president van de Verenigde Staten belasterde mij vrijwel dagelijks. Hij noemde mijn naam tijdens verkiezingsbijeenkomsten om zijn fans op te jutten. Wie dat wilde kon via zijn campagnewebsite een T-shirt kopen met de tekst Waar is Hunter?. Voor 25 dollar, in de maten small tot xxxl.