Overlevenden van de Holocaust: ‘Wie nog in staat is zijn verhaal te vertellen, moet dat blijven doen’

Nieuwe columnist/video Muzikant Jan Rot: ‘Gruwelijk dat ik niet nóg 21 jaar gelukkig met mijn gezin kan zijn’

3 september Muzikant en schrijver Jan Rot (63) is de nieuwe columnist van ons weekendmagazine Mezza. De echtgenoot en vader van vier kinderen heeft uitgezaaide darmkanker en zal schrijven over zijn leven. ‘Ik voel geen woede, geen verdriet. Misschien komt dat als ik me echt ziek ga voelen.’