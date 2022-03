Peperkoek bakken, fossielen spotten en op schatjacht: kinderen tippen leukste musea

Hemd van het lijf Youp van ’t Hek: ‘Moeten ons de tyfus schamen dat we maar twee minuten voor zorg hebben geklapt’

In Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. Zijn hartoperatie leverde een enorm litteken op, maar door het weelderig groeiende borsthaar ziet Youp van 't Hek dat nooit. Ook is hij iets gezonder gaan leven. ‘Maar ik word niet zo’n oude lul die elektriek door de duinen fietst.’

