Rake lessen van leerkrachten: ‘Een spiekbriefje heb ik nooit meer gebruikt’

Jufs brilletje ziet alles

Ik zat op een lagere school in het centrum van Amsterdam, waar we een oude schooljuffrouw hadden. Streng, met brilletje. Iemand die niet met zich liet sollen. Haar wil was wet en we waren diep onder de indruk van haar. Maar ook oude, strenge leraressen moeten weleens naar het toilet. Ze zette dan plechtig haar bril af en legde die voor zich neer op de lessenaar, met de glazen onze kant op. Vervolgens sprak ze met een lichte dreiging in haar stem: ‘De juf is nu even weg, maar ik laat mijn bril hier, zodat ik jullie kan blijven zien.’ Zij vertrok, ons achterlatend met de armen over elkaar, muisstil en gebiologeerd door de bril op de lessenaar. Toen zij terugkwam, verklaarde zij tevreden dat we ons voorbeeldig hadden gedragen. Want zij had alles gezien. En wij geloofden haar heilig. -Fred Kolsteeg (77) Rotterdam