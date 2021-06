Rikst verbrak haar relatie met Fernando vier keer in twee jaar, maar hij liet zich niet afschrikken

Rikst: ‘Onbaatzuchtige liefde was me onbekend, tot ik vijf jaar geleden Fernando tegen het lijf liep. Of zijn vitrine eigenlijk; hij was de eigenaar van de ijssalon waar mijn dochter en ik vaak een ijsje haalden. Ik was al een paar jaar single. Na een traumatische jeugd waarin mijn vader geen veilige haven maar een bedreiging vormde, vulde ik mijn leven in met mannen die nooit het beste met me voorhadden. Mannen met machtszucht, controledrang en verslavingsproblemen: ik wist niet beter. Hun giftige aanwezigheid in mijn leven was alles wat ik kende.