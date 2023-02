Robert en Petra werden na scheiding weer verliefd op elkaar: ‘Gingen elkaar opnieuw ontdekken’

interview Roos­beef-zangeres Roos Rebergen: ‘Ik word nog altijd beschouwd als dat rare meisje’

In Vlaanderen trekken de mensen zich weinig aan van regeltjes en dat bevalt zangeres Roos Rebergen (34) wel. Ze woont er al tien jaar, maar haar nieuwe RoosBEEF-album noemde ze evengoed Zomer in Nederland. ‘Ik word nog altijd beschouwd als ‘dat rare meisje’’, vertelt ze in dit interview uit ons weekendmagazine Mezza.

21 januari