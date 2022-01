‘Robot Nick had een erectie van heb-ik-jou-daar maar gaf me geen aai, geen kus op de wang’

Wat haar werk betreft valt het leven van Roanne van Voorst in te delen in verschillende onderwerpen. Zo was er het Indonesië-tijdperk, waarin ze tussen de allerarmsten leefde om de toekomst van armoede te onderzoeken. Daarna dook ze vijf jaar lang in de wereld van vleesconsumptie en de daarbij horende toekomstscenario’s, die ze samenvatte in Ooit aten we dieren. Voor haar laatste boek Met z’n zessen in bed hopte ze over naar de liefde. ‘Als ik ergens onderzoek naar doe, moet ik het ook zelf ervaren. Dat is hoe antropologen te werk gaan.’