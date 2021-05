Sam (43) heeft een relatie met de liefde van haar leven, maar mag het doen met wie ze wil: ‘Ideaal!’

“Dus je mag het gewoon met iedereen doen? Ideaal!” Zo reageren mensen vaak als ik ze vertel van mijn open relatie. Zo simpel is het niet. Lucas en ik zijn continu met elkaar in gesprek. Over onze behoeftes, geplande avontuurtjes. Maar ook over gevoelens van jaloezie. De eerste keer dat ik Lucas met een andere vrouw bezig zag – dat is onze afspraak, dat we alleen seks hebben met een ander in elkaars bijzijn – voelde ik me boos. Het ging hem wel heel makkelijk af. Terwijl het mijn eigen idee was geweest. Stiekem vreemdgaan is minder ingewikkeld, maar liegen en bedriegen, dat wil ik niet meer. Ik wil me niet meer schuldig en onfatsoenlijk voelen.