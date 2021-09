Sarah vergiste zich in Patrick: ‘Eerste jaar leek hij trouwste en eerlijkste man van de wereld’

‘Ik dacht dat Patrick de man was met wie ik oud zou worden. Hij was knap, lief, betrokken en grappig. Het eerste jaar leek hij de trouwste en eerlijkste man van de wereld, hij bekritiseerde mensen die vreemdgingen en gaf me alle aandacht. Achteraf begrijp ik dat hij zijn best deed zich te gedragen zoals hij dacht dat ik dat wilde. Ik vind het zo stom dat ik zijn twee gezichten pas ontdekte nadat hij al half bij mij was ingetrokken. Hij kwam steeds later thuis. Dan had ik wel door dat hij niet alleen water had gedronken, maar ik was zo verliefd. Ik dacht dat zijn gedrag wel zou veranderen als we officieel gingen samenwonen. Maar een huis zoeken stelde hij telkens uit en als ik over kinderen begon, veranderde hij van onderwerp.