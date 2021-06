Schreeuw jij ook naar de tv? Zo zet je die woede om in een nuttige actie

Bijzondere gezinnen: ‘Toch nog drie mooie kinderen, ik vind het een groot cadeau’

1 juni Het is vandaag de Internationale Dag van de Ouders. Die dag is er voor ouders én verzorgers. Drie portretten van bijzondere ouder-kindrelaties: ,,Ik besefte dat Annie, meer dan ik, het slachtoffer was in deze geschiedenis.‘’