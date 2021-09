Terwijl ik aan de kliko’s trek, staat de buurman ineens naast me, betrapt!

BV de Liefde Na 46 jaar wilde Jonathan's vrouw scheiden: ‘Ze hield van mij, maar had ook leuke dingen nodig’

16 augustus In de rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Zij vond dat hij over haar heen liep, hij ergerde zich aan het gat in haar hand. Na 46 jaar zijn Jonathan (74) en Babs (73) gescheiden: ‘Ik moest mezelf bij de haren uit het moeras trekken.’