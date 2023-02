Tijd van Zonde is ons Boek van de Maand: ‘Een verademing die alle clichés overstijgt’

Mezza De hand van Mustang Sally is het Boek van het jaar: ‘Deze roman verdient groot lezerspu­bliek’

Ze wilde dat haar roman pijnlijk, grappig en liefdevol zou zijn. En dat is gelukt. De hand van Mustang Sally van Eva Posthuma de Boer (52), over een jongen die zijn overleden broertje moest vervangen, verpletterde Mezza’s boekenpanel. ‘Een prachtige roman over geliefden kwijtraken en toch weer terugvinden.’

