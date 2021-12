Tip voor kidnappers: zorg dat je een nep-ouder in je telefoon hebt om je verhaal te bevestigen

‘Toen mijn vrouw ziek werd, ontdekte ik pas hoeveel ze thuis deed’

Ze hadden afgesproken alles fiftyfifty te verdelen, toch kregen ze na de geboorte van hun kinderen ruzie over de taakverdeling. Ragna Heidweiller schreef er een boek over: In voor- en tegenspoed (maar alleen als jij de afwas doet). Haar partner Samuel Levie vertelt zijn kant van het verhaal.

29 november