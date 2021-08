Ton en ik zijn weliswaar exen, maar we tennissen graag samen

Podcastmaker Mischa Blok bespreekt dates met haar ex: Vrienden blijven met elkaar, hoe doe je dat?

1 augustus De zoektocht naar haar biologische ouders. De liefde. De relatie met haar ex. Mischa Blok (47) maakt er de mooiste reportages en podcasts over. En dan is er die grote droom, vertelt ze in ons weekendmagazine Mezza: ‘Op tv een uur lang een echt gesprek hebben. Waarin een ongemakkelijke stilte valt, iemand breekt, onbedaarlijk moet lachen of wegloopt.’