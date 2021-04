Verzetsheld Arnold Douwes kon in het gewone leven niet aarden, maar vond in de oorlog zijn bestemming

Na het lezen van zijn boek De meeste mensen deugen vroegen veel lezers Rutger Bregman: als de meeste mensen deugen, waarom doen we dan zo weinig aan de grote problemen van deze tijd? Dat bracht Rutger bij een periode in onze geschiedenis waarin veel Nederlanders níet het goede deden: de Tweede Wereldoorlog. In die oorlog werd driekwart van de Nederlandse Joden gedeporteerd en vermoord, een veel hoger percentage dan in andere landen. De meeste mensen zaten niet in het verzet. Aan de hand van het verhaal van Arnold Douwes, een van de grootste verzetsstrijders van Nederland, zoekt Rutger antwoord op de vraag: wat kunnen we van Arnold leren, in een tijd die vraagt om nieuwe vormen van verzet? Een voorpublicatie uit het volgende week verschijnende Wat maakt een verzetsheld?

Onmogelijk mens

Na de dood van Arnold Douwes in 1999 werd er over hem geschreven: ‘Hij leek niet in de wieg gelegd om mensenredder te worden.’ Dat was nog zacht uitgedrukt. Al op jonge leeftijd bleek Arnold Douwes een onmogelijk mens. Hij werd in 1906 geboren in Laag-Keppel, als zoon van een dominee. Tot twee keer toe werd hij van de lagere school gestuurd, als tiener had hij geen zin in een serieuze vervolgopleiding. Geen diploma, geen baan, geen vrouw: in niks was Arnold wat de maatschappij van hem verwachtte. Tien jaar lang trok hij door Canada en de Verenigde Staten en leefde hij als een zwerver. Uiteindelijk keerde de domineeszoon terug naar Boskoop, waar hij aan de slag ging als hovenier.