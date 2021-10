Voetballer Marjolein is in transitie: ‘Dat ze me direct Marjolein noemden deed me goed’

VIDEO Geert is intersekse: ‘Bij eerste date vertel ik gelijk over mijn micropenis en borsten’

2 oktober Wat zou je doen als je blind date bij het voorgerecht vertelt over ‘zijn micropenis en z’n borsten’... Hard wegrennen? Dat deden de meeste mensen in het leven van de 62-jarige Geert de Vocht. Maar niet omdat hij ze vertelde over zijn vrouwelijke kenmerken. ,,Ik was juist alleen omdat helemaal niemand het mocht weten”.