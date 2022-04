Voor topstukken uit het Louvre hoef je niet naar Parijs

Geld & Geluk Door corona leefden Henk en Jessy op één salaris: ‘Ach, soep kan ook lekker zijn’

In deze rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Henk en Jessy leefden een jaar van haar inkomen omdat zijn sportschool dicht was. ‘Ik kan mezelf nu weer 823 euro per maand uitbetalen.’

28 maart