Vrouw van Willem bleek alcoholist te zijn: ‘Lege flessen werkte ze weg tijdens uitlaten van de hond’

Geld & Geluk Lianne en Thom wonen tijdelijk bij zijn ouders: ‘Geweldig dat we geen huur hoeven betalen’

11 oktober In deze rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Lianne en Thom woonden in Australië, zijn nu weer even terug in Nederland en fantaseren over Costa Rica. ‘We boffen dat mijn vader geen huur vraagt.’