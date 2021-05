Waarom Barbara Baarsma uit Herstel NL stapte: 'Dát bericht was de druppel voor mij’

Geld & Geluk Jan Willem: ‘Ik gebruik nog mijn vaste telefoon­lijn, het toestel staat hier al vijftig jaar’

26 april In deze rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Jan Willem struint graag rommelmarkten af, op zoek naar oude ansichtkaarten. Hij betaalt niet meer dan 25 euro per stuk.