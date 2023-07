Wat als ik mijn schoonmoeder niet bij de bevalling wil?

Met video Maarten Dammers en gezin blikken terug op zijn verslaving: ‘Zo dankbaar’

Al op zijn dertiende raakte hij aan de drank, ontdekte later ook de cocaïne. Nu hij elf jaar clean is, gebruikt Maarten Dammers (67) zijn levenservaring om gezinnen van verslaafden te coachen. Voor het eerst sinds zijn biografie klaar is, gaat hij in dit verhaal uit ons weekendmagazine Mezza in gesprek met zijn eigen gezin.