Wat moet je met mensen die geen WhatsApp willen gebruiken?

BV de Liefde Anouk had net liefde gevonden bij Jaco toen haar ex terugkwam: ‘Ik was in tweestrijd’

6 juli In de rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Anouk (56) werd na een ellendige scheiding weer gelukkig met Jaco (70). En toen stond opeens haar ex op de stoep.