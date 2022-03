Wieteke van Dort: ‘Indonesië heeft nog steeds dezelfde mooie natuur, dezelfde lieve mensen’

‘Wil je er ook kaas op?’ Wieteke van Dort staat achter haar oude, knaloranje fornuis en bakt een eitje. Met haar lange haren lijkt ze op haar 78ste nog steeds op de Wieteke van Dort van Oebele, het kinderprogramma waarin ze met een stoet blije kinderen rondhuppelde en met Willem Nijholt de mooiste liedjes zong. Ze was ‘de deftige dame’ in De Stratemakeropzeeshow, maatschappelijk werkster Titia Konijn in J.J. De Bom, en speelde ontelbare andere komische rollen in Het Klokhuis. Voor veel Nederlanders is ze vooral de Indisch sprekende Tante Lien die zo mooi Arm Den Haag, de weduwe van Indië ben jij kan zingen, op de tekst van Willem Wilmink.