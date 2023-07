Wolf dineert als ware Jagger in badjas

BV de Liefde Hans (77): ‘Ik wil horen wat Ellen tijdens een nacht met de ander heeft gedaan, dat vind ik opwindend’

Bij Ellen (60) dacht Hans (77) voor het eerst: deze vrouw begrijp ik. ‘Het is ongelooflijk vanzelfsprekend tussen ons.’ Naast hun relatie laten ze elkaar hun eigen leven hebben. In de Mezza-rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie.