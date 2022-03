Zolang de ruzie niet is bijgelegd, is het koud en tocht het

Ik ben een ruzie-vermijder. Ik zeg het maar meteen. Vermijden kan ik, angsthaas, als de beste, en van ruzie word ik gewoon erg nerveus. Ik schrik me een hoedje en doe er alles aan om de harmonie te herstellen. Zo snel mogelijk. Ook als dat ten koste gaat van mezelf. Ik schuif al mijn waarden aan de kant, als de ruzie maar in hemelsnaam voorbij is. Als er maar weer van me wordt gehouden. Want dat is het. Ruzie staat voor mij gelijk aan dat er niet meer van me wordt gehouden.