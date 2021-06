Bewijzen MH17-proces op tafel: afgetapte telefoons, bewerkte foto’s, maar geen nieuwe onthullingen

,,Vannacht komt er een Buk. Dan zijn alle problemen opgelost”, zegt MH17-verdachte Doebinski in een afgeluisterd telefoongesprek. Om een paar uur later opgelucht te constateren dat het raketsysteem inderdaad is gearriveerd. In het MH17-proces zette de rechtbank woensdag het door justitie aangedragen bewijs op een rij. Daar zaten vooralsnog geen grote, nieuwe onthullingen tussen.

De dagen voorafgaand aan het neerschieten van MH17 klagen leidinggevenden in de pro-Russische milities in Oost-Oekraïne steen en been: ze lijden zware verliezen, liggen onder vuur van bombardementen uit vliegtuigen van het Oekraïense leger. ,,Als we geen Russische hulp krijgen, worden we verpletterd”, zegt Igor Girkin, minister van Defensie van de rebellen, en één van de vier verdachten. ,,We moeten een goede luchtafweer hebben, de vliegtuigen vliegen te hoog”, klaagt Oleg Poelatov, plaatsvervangend chef inlichtingen en ook verdachte, in weer een ander afgeluisterd gesprek. Sergej Doebinski, de baas van Poelatov, praat er vaak over: ‘onze enige hoop’, noemt hij de Buk-raket.

Als de Buk-installatie dan in de vroege ochtend van 17 juli 2014 eindelijk vanuit Rusland in het gebied arriveert, gaat Doebinski aan de slag. Hij belt met Poelatov en Chartsjenko (verdachte nummer vier). ,,De Buk staat bij Rotonde Motel in Donetsk”, zegt hij. Ze moeten het konvooi begeleiden en beschermen en zorgen dat het bij de plaats Pervomaskiye komt. Uit een landbouwveld bij die plaats is, volgens het Openbaar Ministerie, op de middag van 17 juli de Buk-raket afgeschoten die MH17 heeft geraakt.

Geen onthullingen

Op de derde dag van de inhoudelijke behandeling van het MH17-proces zette de rechtbank het door het Openbaar Ministerie aangedragen bewijs over de route van de Buk-raket én de rol van vier verdachten daarbij op een rij. In het dossier van 64.000 pagina's zitten talloze afgeluisterde gesprekken tussen de verdachten en andere leidinggevenden in Oost-Oekraïense milities. Maar ook foto’s en video’s waarop de Buk te zien is, getuigen die verklaren de raketinstallatie te hebben waargenomen en data van tijdstippen waarop de telefoons van de verdachten bepaalde telefoonpalen aanstralen.

Grote, nieuwe onthullingen zaten tot nu toe niet in die samenvatting. Forse delen van het bewijs zijn al bekend geworden via eerdere persconferenties van het Joint Investigation Team, dat onder leiding van het Nederlandse OM het onderzoek deed. Ook zijn veel foto's en video's al jaren bekend via social media en de burgeronderzoekers van Bellingcat.

Verdachten

Het inhoudelijke deel van het proces is doorgaans het moment dat de rechtbank in gesprek gaat met de verdachten. Maar die verdachten (drie Russen en een Oekraïner) zijn niet aanwezig. Zij verblijven in Rusland en willen niet komen, Rusland zelf levert geen onderdanen uit. De verdachten stellen onschuldig te zijn en niets te maken te hebben gehad met het transport van een Buk-raket. De advocaten van verdachte Poelatov mogen later reageren.

Woensdag ging het in de rechtbank bij Schiphol ook over de plek waarvandaan de Buk-raket zou zijn afgevuurd. Het OM gaat ervan uit dat dat is gedaan vanuit een landbouwveld bij Pervomaskiye. Ze baseert zich daarbij onder andere op berekeningen van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum en de Belgische Koninklijke Militaire School. Zij berekenden aan de hand van de inslagresten in de cockpit van het vliegtuig de baan die de raket moet hebben afgelegd. Ook Almaz-Antey, de Russische fabrikant van de Buk-raket, maakte die berekeningen. Zij komen op een ander gebied uit waar de raket moet zijn afgevuurd, een regio waarin op dat moment niet de rebellen maar het Oekraïense leger de baas zou zijn geweest.

Photoshop

De Russische overheid toonde enkele jaren geleden ook foto's waarop Oekraïense voertuigen in een veld bij een Buk-raket te zien zouden zijn. Volgens de onderzoekers lijkt het erop dat die beelden bewerkt zijn en dat de voertuigen er later bij zijn geplakt. In de metadata van de afbeelding was onder meer te zien dat er met Adobe Photoshop aan was gewerkt.

Donderdag gaat met MH17-proces weer verder. Dan gaat het nog een dag over de route die de raketinstallatie in Oost-Oekraïne heeft afgelegd en de rol van de verdachten daarbij. De komende weken mogen het OM en de advocaten van Poelatov reageren op de uiteenzetting van de rechtbank. In september komen dan de nabestaanden aan het woord. In november volgt dan waarschijnlijk het requisitoir van het Openbaar Ministerie en de strafeis tegen de verdachten.

