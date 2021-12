Justitie begonnen aan opsommen bewijs neerhalen van MH17

Justitie begon maandagochtend aan haar requisitoir, waarin ze al het bewijs van het neerhalen van vlucht MH17 en de betrokkenheid van de vier verdachten daarbij op een rij zet. Aan het einde daarvan, woensdag, volgen de strafeisen tegen de vier: de Russen Igor Girkin, Sergej Doebinski en Oleg Poelatov en de Oekraïner Leonid Kharchenko. Hen wordt het opzettelijk neerhalen van een vliegtuig en de moord op 298 mensen ten laste gelegd. De maximumstraf daarvoor is levenslang, maar het is niet zeker dat het Openbaar Ministerie die straf ook zal eisen .

Afgeluisterde gesprekken

Maandag gaat het OM onder meer verder in op de afgeluisterde telefoongesprekken van de vier verdachten op de dagen rond het neerhalen van MH17 op 17 juli 2014. Daarin wordt, volgens Justitie, gesproken over het vervoer van de Buk-raket die uiteindelijk het vliegtuig zou treffen. ,,Vannacht komt er een Buk. Dan zijn alle problemen opgelost”, zegt verdachte Doebinski in zo'n afgeluisterd telefoongesprek.

Die Buk-installatie is volgens het Openbaar Ministerie afkomstig van de 53e luchtafweerbrigade uit de Russische stad Koersk. Het OM riep in september nog ‘Russische militairen die meer weten op, om informatie, zoals foto’s, video’s, e-mails en officiële documenten, te delen’. De onderzoekers willen zo meer zicht krijgen op de bemanning van de Buk-installatie.

De vier mannen die nu terechtstaan zijn niet degenen die op de knop van de afvuurinstallatie hebben gedrukt. Zij maakten wel onderdeel uit van de ‘ chain of command ’ in het door pro-Russische rebellen beheerste Oost-Oekraïne. Ze zouden betrokken zijn geweest bij het binnenhalen, verplaatsen en weer terugbrengen van de Buk-raketinstallatie van het Russische leger.

De vier verdachten:

Igor Girkin

Volledig scherm Igor Girkin. © EPA

Igor Girkin (48), alias Igor Strelkov, is bekend als de rebellencommandant in Oost-Oekraïne die een triomfantelijk bericht de wereld in stuurde na het neerstorten van vlucht MH17. Hij is de hoofdverdachte.

Volgens onderzoekscollectief Bellingcat was Girkin volledig op de hoogte van de invoer van de Russische Buk-raket. Girkin, geboren in Moskou in 1970, werkt in de schaduwwereld van de Russische autoriteiten. Het staat vast dat hij bij de Russische veiligheidsdienst FSB heeft gewerkt, de opvolger van de beruchte KGB. De Europese Unie ziet Girkin als agent van de Russische militaire inlichtingendienst GROe. Hij was actief in Bosnië, Transnistrië en Tsjetsjenië. Daarna dook hij op bij de Krim, dat uiteindelijk door de Russen werd geannexeerd.

Later verscheen Girkin in Oost-Oekraïne. Hij riep zichzelf uit tot bevelhebber van de rebellen en vroeg Rusland om militaire steun. Hij werd minister van Defensie in de zelfuitgeroepen pro-Russische Volksrepubliek Donetsk. Zijn premier was een andere Russische ultranationalist, Aleksandr Borodaj, en ook die was eerder te zien op de Krim. Human Rights Watch-onderzoeker Rachel Denber beschreef ‘Strelkov’ of ‘Strelok’ (schutter - Girkins bijnaam) als een Russische ultranationalist die graag historische veldslagen naspeelt en hoopt dat Rusland weer een wereldmacht wordt.

Girkin acht zichzelf ‘indirect verantwoordelijk’ voor het neerschieten van MH17, zei hij tijdens een ruim 3,5 uur durend interview met de Oekraïense journalist Dmytro Gordon op YouTube.

In Donetsk heeft Girkin een ‘barbaars militair regime’ ingesteld. Girkin gaf in de zomer van 2014 het bevel tot executie van zeker vier Oekraïners. Ook heeft hij inwoners laten doodschieten voor plundering en marteling. Een van hen heeft hij eigenhandig om het leven gebracht. Hij zou ook betrokken zijn bij gewelddadige pogingen om Oekraïense verkiezingen te dwarsbomen.

Sergej Doebinski

Volledig scherm Sergej Doebinski. © ANP Handouts

Gepensioneerde Russische generaal, voormalige Russische inlichtingenofficier en de rechterhand van Girkin, met wie hij in Tsjetsjenië heeft gevochten. In Oekraïne gebruikte hij ook de schuilnamen Dvorkovski, Sergej Petrovski, Zoebr (wisent), Bizon en Karakhan.

Doebinski sluit zich vrijwillig aan bij de DNR-troepen van de Volksrepubliek Donetsk. Als onderminister van Defensie leidt hij in 2014 en 2015 de lokale tak van de Russische inlichtingendienst GROe.

In die hoedanigheid helpt Sergej Doebinski volgens de verdenkingen om een Russische Buk-raket naar het rebellengebied te sturen. Verschillende afgeluisterde telefoongesprekken wijzen daarop. Onder zijn nieuwe alias ‘Chmoery’, de sombere, geeft Doebinski orders door tijdens het transport van de Buk M-raket.

De stem van Doebinski is vermoedelijk te horen in onderschepte telefoongesprekken uit de dagen rond de ramp met MH17. Hij zou degene zijn geweest die Rusland had gevraagd om een Buk-raket naar het front te sturen. Doebinski zou het transport van de Buk naar het front hebben geregeld en na de ramp zou hij ervoor hebben gezorgd dat de Buk-installatie terug naar Rusland werd gebracht.

Op een van de telefoongesprekken, na het neerhalen van MH17, zegt hij: ,,Dat waren wij niet, dat was dat tuig uit Moskou.”

Doebinski is in augustus 1962 geboren in de buurt van Donetsk. Hij heeft de Russische nationaliteit en woont vermoedelijk in Rostov aan de Don, niet ver van de grens met Oekraïne. In de jaren tachtig vocht Doebinski mogelijk voor de Sovjet-Unie in Afghanistan.

,,Wilt u een eerlijk antwoord?”, stelde Sergej Doebinski in een reactie op de vraag of hij zich zorgen maakt over het strafproces. ,,Ik word er niet warm of koud van. Ik weet dat ik als Russische burger niet kan worden uitgeleverd. Het staat in de Russische grondwet. Die beschermt me.”

Oleg Poelatov

Volledig scherm Screenshots uit de video-opname van Oleg Poelatov voor het MH17-proces (2020). Links een van de Nederlandse advocaten, Sabine ten Doesschate. © Sjöcrona Van Stigt

Een voormalige luitenant-kolonel in het Russische leger. Hij was de assistent van Doebinski in Oost-Oekraïne en speelde een rol bij het vervoeren en beveiligen van de Buk-raket in het dorp Shizhne, vanaf waar de raket werd gelanceerd.

In het gebied gebruikte hij de alias Gyurza. Onder die naam is hij ook te horen op telefoongesprekken die zijn onderschept door de Oekraïense geheime dienst. Datzelfde Oekraïne heeft al een aanklacht tegen hem lopen: vanwege ‘terroristische activiteiten’. Hij zou een veteraan zijn van de Tsjetsjeense-oorlogen.

Is de enige verdachte die zich laat bijstaan door twee Nederlandse advocaten, Sabine ten Doesschate en Boudewijn van Eijck

In een twee uur durende videoboodschap, die tijdens het proces werd afgespeeld, noemde hij alle beschuldigingen ‘verachtelijk’. ,,Ik heb niet om zo’n raket gevraagd, ik heb er geen besteld, ik heb er geen vervoerd, ik heb niemand gevraagd er een te leveren.’’

,,De wegen en routes werden geblokkeerd door het Oekraïense leger. Het is vanuit mijn oogpunt onmogelijk iets te vervoeren door dat gebied.’’

Leonid Kharchenko

Volledig scherm Leonid Kharchenko. © ANP Handouts

Garnizoenscommandant en de enige Oekraïner. Kharchenko, bijgenaamd Krot, was volgens Bellingcat de baas van een inlichtingenbataljon in Oost-Oekraïne. Kharchenko rapporteerde aan Poelatov. Hij was net zoals Poelatov betrokken bij het vervoeren en beveiligen van de Buk-installatie in Shizhne. Hij zou ook betrokken zijn bij het terugvervoeren van de Buk naar Rusland.

De bewijzen:

Het dossier, dat 65.000 pagina’s dik is, bevat honderden uren aan geluids- en videomateriaal. Afgeluisterde gesprekken van de verdachten, foto’s en videobeelden van de Buk-raketinstallatie waarmee het vliegtuig zou zijn neergeschoten, getuigenverklaringen en onderzoek aan het wrak van de Boeing zelf.

Het onderzoeksteam liet zelfs in afgelegen gebied in Oekraïne de explosie van een Buk-raket overdoen op grote metalen platen om zo te beoordelen of de schade aan het vliegtuig overeenkwam.

Enkele foto’s tonen metalen fragmenten die in de sponning van het toestel en in de lichamen van slachtoffers van MH17 zijn gevonden. Uit onderzoek is gebleken dat deze metalen afkomstig zijn van een en dezelfde Buk-raket.

Afvuurlocatie

Volgens het OM is de Buk-raket afgevuurd vanuit een landbouwveld in Pervomaiskyi, ten zuiden van de stad Snizhne. Drie partijen hebben los van elkaar die exacte plek aangewezen. Op satellietbeelden is te zien hoe een deel van het veld is afgebrand. Een deskundige ziet in die beelden sporen van meer dan 3 meter breed in dat veld, mogelijk afkomstig van een Buk Telar. Diezelfde plek wijst getuige X48 aan als de plaats waar hij de lanceerinstallatie heeft zien staan.

Getuigen

Het OM heeft tientallen getuigen gehoord, zij worden vanwege hun veiligheid niet met naam en toenaam genoemd, maar hebben in het dossier een afkorting gekregen.

M58 is een Rus die als vrijwilliger heeft meegestreden met de Oekraïense rebellen. Hij heeft verklaard dat er weldegelijk een Buk-raket in het gebied was en stelt er vlakbij te zijn geweest toen die werd afgeschoten op het moment dat vlucht MH17 werd neergehaald. M58 zit in een getuigenbeschermingsprogramma.