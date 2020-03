MH17-verdachte leeft luxeleven in Rusland: ‘Ik ben niet bang voor het proces’

Podcast Verslagge­ver over MH17: ‘Je werkt met adrenaline, pas later komt het besef’

6:26 Inmiddels is het bijna zes jaar terug, maar verslaggevers Koen Voskuil en Tonny van der Mee weten nog precies hoe er op de redactie gereageerd werd op het nieuws van het neerhalen van MH17. ‘Alles wat je tot dan toe gemaakt hebt voor de krant, kan de prullenbak in,’ zegt Voskuil in de podcast Achter het Verhaal. ‘Je hebt geen moment om stil te staan, je moet keihard aan het werk. Pas als zo’n dag voorbij is, denk je: mijn God, dit is heel erg.’