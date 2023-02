Wie drukte op de knop van de Buk-raket waarmee vlucht MH17 werd neergeschoten?

LIVE TWITTER / LIVESTREAM MH17-pro­ces: ‘Onderzoek beter of er geen tweede vliegtuig achter MH17 ‘school’’

Bij de hervatting van het MH17-proces in de rechtbank van Schiphol leverden de advocaten van verdachte Oleg Poelatov direct flinke kritiek op het onderzoek van het OM. ,,Is dit dossier, na onderzoek met zoveel beperkingen, wel voldoende betrouwbaar om een uitspraak op te gaan doen?", vraagt advocaat Boudewijn van Eijck zich af. Lees hieronder het verloop van de dag terug via de tweets van verslaggever Cyril Rosman.

22 juni