Actiegroep maakt lawaai en flyert tegen komst nieuwe kerncentrales bij Borssele

Op het winderige plein deelden zo'n 30 actievoerders ook flyers uit. De nieuwe actiegroep Borsele tot de Kern, opgericht nadat het kabinet besloot tot de bouw van nieuwe kerncentrales bij het dorp Borssele, is bang dat de nucleaire stroomfabrieken het Borselse landschap zullen aantasten. Hun zorg gaat vooral over nieuwe bovengrondse stroomkabels en hoogspanningsstations. Ze willen ook geen hoge koeltorens voor hun neus. Daarnaast vrezen ze dat tijdens de bouw, die zomaar tien jaar kan duren, er duizenden werknemers en vrachtwagen af en aan rijden.

Taboe

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat als Zeeland twee kerncentrales erbij krijgt, daar iets tegenover moet staan . Het kabinet moet goede afspraken maken met de gemeente Borsele, de provincie en omwonenden, om de impact van nieuwe centrales te beperken en te compenseren, stelt een kamermeerderheid. Ook moet het flink investeren in Zeeland.

Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie maakte vorige maand bekend dat Borssele, zoals verwacht, de voorkeurslocatie is voor de bouw van twee nieuwe centrales. Bovendien is het de bedoeling dat de bestaande kerncentrale langer open blijft. Eind 2024 valt een definitief besluit. Een van de voorwaarden is dat er voldoende draagvlak is in Zeeland.