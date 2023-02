Actievoerders laten 75.000 posters drukken: ‘Borssele 2 en 3, doch ‘t nie!’

Lange tijd was een door weer en wind verbleekte leus op een viaduct over de A58 een van de weinige zichtbare herinneringen aan de hoogtijdagen van de acties tegen kernenergie; de tijd dat actievoerders op de koepel van de kerncentrale Borssele klommen of het spoor blokkeerden. Tot voor kort was in binnen- en buitenland de enige vraag niet of, maar wanneer oude kerncentrales zouden sluiten. De bouw van nieuwe was niet aan de orde.