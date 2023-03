Actrice Anniek Pheifer en oud-Eurovisie Songfestivaldeelnemer Jeangu Macrooy vertellen wat vrijheid voor hen betekent

Wat betekent vrijheid voor oud-Eurovisie Songfestivaldeelnemer Jeangu Macrooy? Hij is één van de bekende Nederlanders die op dinsdag 4 april in gesprek gaat met vierhonderd jongeren over de vier vrijheden tijdens de Four Freedoms Meet-up in de Middelburgse Stadsschouwburg.

De Four Freedoms Awards worden ieder jaar toegekend aan mannen, vrouwen en organisaties die met hun inzet en prestaties een grote toewijding tonen aan de idealen die president Franklin Delano Roosevelt in zijn historische Four Freedoms speech in 1941 verkondigde. De eerste uitreiking was in oktober 1992. Prinses Juliana kreeg er de belangrijkste onderscheiding: de Internationale Four Freedoms Awards. Andere laureaten die in de loop der jaren een award in ontvangst hebben mogen nemen zijn onder anderen Nelson Mandela, de Dalai Lama, Desmond Tutu en Angela Merkel.

De onderscheidingen worden het ene jaar uitgereikt in Middelburg en het andere jaar in New York. Dit jaar vindt de ceremonie in september plaats in de Verenigde Staten. Een Zeeuwse delegatie is daarbij aanwezig.

Overal in het land vinden in april en mei Vrijheidscolleges plaats, die gebaseerd zijn op de ‘Four Freedoms’ toespraak van de president Roosevelt. Bekende Nederlanders delen persoonlijke verhalen over vrijheid.

Macrooy (1993) is uitgenodigd om in Middelburg te komen vertellen. Zijn vrijheidscollege gaat over de herdenking van de afschaffing van de slavernij 150 jaar geleden, en de enorme impact die het Nederlandse slavernijverleden nog steeds heeft voor veel mensen van kleur vandaag de dag.

Actrice Anniek Pheifer (1977) speelde talrijke rollen in films en televisieseries zoals Mocro Maffia. Dit jaar eindigde ze op de tweede plaats in het programma De Slimste Mens. Pheifer spreekt over de vrijheid om je uit te spreken over de klimaatcrisis en de ernst daarvan.

Volledig scherm Actrice Anniek Pheifer spreekt in Middelburg over de klimaatcrisis en de ernst ervan. © Brunopress

Gendervrijheid, identiteit en zelfbeschikking komen naar voren uit het verhaal van Nanoah Struik. Die/hen is activist, spreker, schrijver en zelfstandig ondernemer.

Katrien van de Linde, directeur van Human Rights Watch Nederland, deelt haar verhaal tijdens een interview met presentator Sander de Kramer. Zij zijn beiden oud-laureaten van de Four Freedoms Awards.

‘s Middags komen alle aanwezige jongeren samen met de Stichting Young Impact in actie voor een thema dat zij belangrijk vinden. Voorbeelden zijn een opruimactie in de buurt, een inzameling voor Kledingbank Zeeland en het maken van kleurrijke tassen over de thema’s gender en diversiteit.

Jongeren die interesse hebben om mee te praten over vrijheid kunnen zich aanmelden via www.vrijheidscolleges.nl