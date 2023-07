Anderhalf jaar cel geëist tegen Middelburger voor ‘vriend-in-nood-fraude’

‘Deze ecologi­sche minicam­ping Westkapel­le is onze droom’

Geen vaste chalets maar verplaatsbare cabins in een groene, ecologische omgeving. Dat is het plan van Wouter Teerhuis. Hij is de nieuwe eigenaar van minicamping De Ark bij Westkapelle en wil ervoor zorgen dat het bedrijf aan de Prelaatweg een groene oase wordt.