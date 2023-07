Anita Pijpelink was graag nog vier jaar doorgegaan: ‘Geef mij maar lastige projecten met moeilijke gesprekken’

Steek je hand op als een kans zich voordoet, is haar motto. Anita Pijpelink werkte bijna twintig jaar in het onderwijs, toen ze in 2019 besloot zich voor de PvdA kandidaat te stellen als lid van het dagelijks provinciebestuur. Zoals ze dat ook in 2015 had gedaan, toen een opvolger werd gezocht voor fractievoorzitter Annebeth Evertz.