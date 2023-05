Auto klapt op lesauto in Middelburg

PORTRET Visser Manuel Schroevers: ‘Als ze op school die oorbel zagen, wisten ze: dat is er een van Arnemuiden’

Manuel Schroevers heeft zich speciaal voor de foto aangekleed: een mannenpak, compleet met visserspet en blanke klompen. Zijn gouden oorbellen met scheepje erin weerkaatsen de zon. Het is een mooie lentedag. Bij de historische scheepswerf in Arnemuiden lijkt de tijd even te hebben stilgestaan. Ma Leu - Manuels 94-jarige oma, nog altijd in dracht - heeft speciaal voor de fotograaf haar zondagse muts opgezet. Dat was nog een heel gedoe vanmorgen, want wie weet nog hoe zoiets gaat? Zelfs de kinders zijn in Arnemuidse dracht.