Auto slipt en rijdt vrouw aan in Middelburg

Kerstkaar­ten­tijd: in Wilhelmina­dorp kleppert de brievenbus het vaakst

Inwoners van Wilhelminadorp, Renesse en IJzendijke ontvangen in Zeeland de meeste kerstkaarten. Dit komt naar voren uit onderzoek van kaartenwebshop Kaartje2go. Wilhelminadorp staat in de landelijke top tien zelfs op de vierde plaats. Middelburg is als het gaat om provinciehoofdsteden de stad die gemiddeld de meeste kerstkaarten ontvangt.

6 december