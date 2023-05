Basisklant Van Hecke hard onderuit met Brighton

Duit­sers omzeilen regels voor tweede woningen met trucje, D66 en PvdA/GL willen actie

Fake-inschrijvingen moeten worden aangepakt als het gaat om woningen in de gemeente Veere. Dat vinden de fracties van D66 en PvdA/GL in Veere. Jacco van Maldegem (D66) zei dat er bijvoorbeeld Duitse echtparen zijn waarbij de een zich inschrijft in de eigen woonplaats en de ander in de gemeente Veere. Op die manier kunnen ze zonder problemen de regels rondom vakantiewoningen omzeilen.