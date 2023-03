Belangstelling voor Hotel Sint Joris in Middelburg slaat alles

Het bad en twee regendouches zijn klaar voor gebruik in de presidentiële of bruidssuite. Diverse kamers zijn ingericht, de matrassen liggen (ingepakt) op de bedden en het bijzondere vogelbehang zit op een muur. In de meeste gangen ligt vloerbedekking. Maar dat tapijt is nog wel afgedekt met plastic, want in een aantal andere kamers moet nog worden geverfd en behangen. En ook de ontbijtlounge annex receptie en ontvangstruimte moet nog grotendeels worden ingericht. Huges: ,,Klopt allemaal, maar over negen weken is alles tiptop in orde.”