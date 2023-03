Bertie Steur haalt op eigen kracht zetel bij provincie én waterschap

indebuurt.nl Van veerboot tot nachtclub: zo haalden Arjan (56) en zijn kompanen de Koningin Emma terug naar Vlissingen

Als je door het Scheldekwartier loopt, zie je de oude veerboot Koningin Emma met de grote masten en schoorsteen liggen. Het had echter niet veel gescheeld of de boot had daar niet gelegen. Dankzij de inspanningen van Arjan van Gelder en zijn vrienden is het schip gelukkig weer terug in onze stad! Lees hier hoe ze het voor elkaar kregen.