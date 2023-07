Bij Remy en Jouke waan je je even een Formule 1 coureur: 'Veel mensen komen er met een bezweet hoofd uit'

indebuurt.nlVoor sommige fans van de Formule 1 is het een droom om ooit in de bolide van Max Verstappen of Lewis Hamilton te zitten. Dat kan helaas niet in Middelburg. Maar bij E-SIM Middelburg kan je nu ervaren hoe het is om over de circuits te scheuren. Eigenaren Remy de Bruijn en Jouke Hioolen vertellen hoe dat kan.