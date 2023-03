Binnenkijken bij Mark: 'De tuinkamer en de boekenkast zijn mijn favorieten'

Aan de buitenkant ademt het huis karakter door de oude gevel, de vele ramen en de voordeur met ouderwetse klopper. Zodra de voordeur opengaat, stap je in een sfeervol huis dat met veel liefde is opgeknapt. In de voormalige werkplaats op de begane grond heeft Joy haar naaiatelier, waar ze workshops geeft.



Daarachter is de tuinkamer met een zitje, het bureau waaraan Mark graag zit te schrijven en een klein keukenblok. “In de achtertuin is een put. Daar hebben we wel eens met een zaklamp in gekeken. Er is een heel gewelf. Dat is wel interessant,” vertelt Mark. “Als je in onze tuin een halve meter diep graaft dan zit daar ook iets waar je niet doorheen komt.”

Puin van VOC pakhuizen

Na de voordeur is er een trap naar de eerste verdieping, waar aan de voorkant, over de hele breedte van het pand, een woonkamer is. De enorme boekenkast is een echte eyecatcher. “Vroeger waren hier twee huizen: een aan de achterkant en een aan de voorkant. Nummer 63 en 65 zijn in de negentiende eeuw samengevoegd. De voorgevel dateert uit de zeventiende eeuw. De vensterbanken lijken erg laag, maar onder deze vloer zitten nog twee oude vloeren,” verklapt Mark. “Er zijn wel meer mysteries hier. Zo was achter de voordeur in de kelder vroeger een kolenhok. Aan de andere kant van de Breestraat stonden VOC pakhuizen. Die zijn tijdens de oorlog gebombardeerd. Onze kelder en die van veel buren is opgevuld met puin van die huizen.”

Beschermd stadsgezicht

Achter de woonkamer is de keuken en de slaapkamer van Mark en Joy. Een verdieping hoger slaapt hun dochter Sophie-May (bijna 4) en is de badkamer. Vanuit de andere slaapkamer is toegang tot het grote dakterras. “Toen we dit huis kochten was alles achterstallig in onderhoud. Er was een heel vies douchehokje en we hebben alle leidingen en elektriciteit vernieuwd. Zo konden we het wel direct naar onze eigen smaak verbouwen. We zijn nog maar net een paar maanden klaar met de laatste verbouwing. Liefst willen we ons huis nog meer verduurzamen, maar zonnepanelen mogen niet omdat het beschermd stadsgezicht is.”

Lekker lezen en schrijven

Mark hoeft niet lang na te denken over zijn favoriete plek in huis. “De tuinkamer. Daar hebben we ook geen tv, zodat we daar lekker kunnen schrijven, lezen en muziek luisteren. Met de grote boekenkast ben ik ook heel blij en ook met het grote dakterras en de tuin.”



Hij publiceerde pas zijn nieuwste boek ‘Soms komt niet thuis wat vertrokken is’. Hij schreef dit eerste deel van de Scandi noir serie samen met Jos Govaarts. In 2020 publiceerde Mark fantasy kinderboek ‘Het zoekavontuur van Geenhoorn’. Datzelfde jaar volgde zijn thrillerdebuut ‘Harde les’. In maart 2021 verscheen jeugdthriller ‘Skygge’.

Nog iedere dag zijn Mark en Joy blij met hun droomhuis. “We hebben alles zelf verbouwd en zijn enorm trots op deze plek!”

