Boris heeft een afspraakje dankzij ​Vinder: ‘En ik heb het zelf geregeld’

Vinder ja, een variant op Tinder. En geen website, maar een ontmoetingsavond waarop ze elkaar in levenden lijve kunnen treffen, in de ogen kunnen kijken en een afspraakje maken voor later. Vrijdag was de eerste Vinder, in Middelburg. Boris Kusters uit Schoondijke was er ook en had een mooie avond. ,,Ik heb nu een afspraakje met een meisje uit de regio Goes.”