Brede welvaart inwoners Middelburg hoger dan landelijk gemiddelde

Westkapel­le heeft er een stuk strand bij

Wie over de Zeedijk bij Westkapelle rijdt, is het vast al opgevallen. Tussen de Baaiweg en de Hogeweg is er een flink stuk strand bijgekomen. Er is zo’n 550.000 m3 zand het strand opgespoten. Rijen met paalhoofden zijn ‘verdwenen’.