Cel geëist tegen Middelburger wegens mishandelen agenten

Handhaven in de eredivisie wordt voor de zaalvoet­bal­sters van ZVV Middelburg nog een flinke klus

De zaalvoetbalsters van ZVV Middelburg hebben hun eerste wedstrijd in de nacompetitie om handhaving in de eredivisie met 3-6 verloren van Hovocubo. Over twee weken kunnen de vrouwen alsnog lijfsbehoud in de eredivisie afdwingen, mits ze een goed resultaat halen tegen ZZVV Mazzelstars.