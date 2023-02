Dance in de Oostkerk? Dat feest gaat niet door. ‘Past niet binnen de regels’

Binnen twee dagen was het dance-event NEED uitverkocht. Op 1 april zouden ruim vierhonderd danceliefhebbers zich in de Oostkerk verzamelen voor dj’s, house en disco. ,,Maar toen omwonenden dat hoorden, zijn er vragen gesteld aan de gemeente”, vertelt Leo Hannewijk, directeur van Stichting de Oostkerk. ,,Of dat wel kan, een dance-event in de Oostkerk.”