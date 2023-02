Dance in de Oostkerk mag best van de wethouder: ‘Het gaat om het aantal decibellen’

Annieks zoon Gani werd geschept door crossmotor in Oost-Sou­burg: ‘Hij heeft zoveel geluk gehad’

Het is vrijdagavond 21.01 uur als Anniek het telefoontje krijgt waar elke ouder voor vreest: haar zoon is aangereden. Hij werd geschept door de bestuurder van een crossmotor in Oost-Souburg. De dader is inmiddels aangehouden.