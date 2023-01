Danny Deckers leidt asielopvang in Middelburg: ‘Vluchtelingen hebben mijn leven verrijkt’

Sinds de grote brand van 17 december is het stil in het asielzoekerscentrum van Middelburg. Nog een stuk of zestig vluchtelingen verblijven er, de andere 230 zijn noodgedwongen vertrokken naar andere opvangcentra. En met hen verdween de levendigheid. Stil, bijna saai, lijkt het er.

Maar niet voor Danny Deckers, locatie-manager van het azc bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Zijn agenda zit deze hele week ramvol. De afspraak voor het interview paste er nog net in - en eigenlijk ook weer niet. ,,We hadden afgelopen weekeinde een ernstig incident in de asielopvang in Vlissingen. Het team daar kan mijn steun gebruiken.” En precies deze week keren de eerste 27 vluchtelingen terug in een deel van het gebouw. ,,Een rustige dag? Nee, die is er eigenlijk nooit. Voor mij regeert de waan van de dag.”