Dauwendaele geeft ticket voor de tweede klasse in gestaakte finale uit handen na rode kaart keeper

Roep om ook seksverbod in duinen bij Ritthem: ‘De burgemees­ter van Veere heeft tenminste ballen’

Seksende mannen in de duinen? In Ritthem kijken ze er al lang niet meer van op. Dat betekent niet dat ze er geen last van hebben. ,,Door net als in Oranjezon borden te plaatsen, geef je in ieder geval een signaal af.”